ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』

大人気TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなるテーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』が期間限定でオープン！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2026『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）

販売場所：ロストワールド・レストラン

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような“町のレストラン”をテーマにしたエンターテイメント・レストラン。

店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事を楽しむことができます。

“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に全身でひたれる“食体験”を満喫できる空間です。

提供されるメニューは、フリーレンが喰いためていたようなビーフプレート、ヒンメルの好物であるオムレツや、シュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグ、そしてハイターのためのビールのような泡がのったスープなど、みんなの大好物をモチーフにしたプレートが登場します。

フリーレンのビーフプレート 〜赤ワイン香るデミグラスソース〜

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柔らかく煮込んだお肉をデミグラスソースで味わうひと皿。

花畑のようなミモザサラダや杖を模したパンが添えられており、フリーレンの旅気分を味わえます。

ヒンメルのオムレツプレート

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チーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメインのプレート。

ヒンメルのやさしさと勇敢さが詰まっています。

アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート

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頑張った者に贈られるハンバーグと、おつまみにもなるフィッシュ＆チップスが乗った贅沢なプレート。

アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ一品です。

たのしい旅の宝箱 キッズセット

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“新パーティー”がテーマのハンバーグやオムライスが入った宝箱のようなキッズメニュー。

※6歳までのお子さま向けです。

花香る フリーレンのホワイトソーダ（フリーレンコースター付き）

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ほのかな花の香りと淡いブルーが美しいドリンク。

魔法の杖を携えた涼やかな佇まいを演出しています。

蒼月草などの花に囲まれた華やかなデザインの木製コースター付きセットもあります。

フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ（蝶のスプーン付き）

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柔らかな色味のムースやゼリーをあしらいフェルンらしさを演出したスウィーツ。

魔法の軌道をイメージしたホワイトチョコがポイントになっています。

蝶と鏡蓮華をあしらった大人っぽいデザインのスプーン付きセットも用意されています。

シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ

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チョコレートケーキにシュタルクの「閃天撃」がさく裂した作中の印象的なシーンを再現。

中に閉じ込めたラズベリーソースと飛び散るパッションソースで爽やかな味わいに仕上がっています。

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旅人となって冒険の思い出を振り返りながら、キャラクターたちゆかりのメニューが楽しめる！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』は、2026年5月30日（土）より、ロストワールド・レストランにて開催です。

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