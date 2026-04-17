【丸源ラーメン】「麻辣湯麺(マーラータンメン)」が登場 - 20店舗で先行販売、香辛料の辛味とごま油の香ばしさ
物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は5月14日、「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,023円/一部店舗では商品の内容および販売価格が異なる）を各店で発売する。それに先立ち、4月16日より一部店舗で先行販売を実施している。
「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,023円）
同商品は、彩り豊かな具材と旨みが広がる醤油ベースのスープが特徴。6種の香辛料を合わせた奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさが食欲を掻き立てる。5月14日〜6月中旬までの期間限定で販売する。
先行店での販売は、4月16日〜5月末頃までを予定している。対象店舗は、北海道・アリオ札幌店、埼玉県・草加店、入間インター店、モラージュ菖蒲店、川越クレアモール店、イオンモール羽生店、東京都・西新井店、金町店、上板橋店、品川シーサイド店、神奈川・宮前平店、武蔵新城店、Coaska Bayside Stores店、愛知県・三河安城店、豊川店、岡崎羽根店、豊橋曙店、大阪府・高槻唐崎店、奈良県・大和郡山店、岡山県・岡山高柳店の20店舗となる。
「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,023円）
同商品は、彩り豊かな具材と旨みが広がる醤油ベースのスープが特徴。6種の香辛料を合わせた奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさが食欲を掻き立てる。5月14日〜6月中旬までの期間限定で販売する。