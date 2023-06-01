「今や日本には勝てない」神戸の土壇場同点→PK戦で敗戦。８強敗退にカタール強豪のファンは沈痛「ひどい試合だ」「多くの給料をもらってるくせに」【ACLE】
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。激闘の末にPK戦を制し、ベスト４進出を果たした。
開始早々の６分に先制される展開も、24分に大迫勇也のゴールで追いつく。しかし、61分、65分に失点し、２点をリードされる。それでも、74分に井手口陽介が決めて１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分に武藤嘉紀が劇的な同点弾。試合は延長戦でも決着つかず、３−３で突入したPK戦を５−４で制した。
試合後、ベスト８で敗退となったアル・サッドのファンも反応。以下のように悲痛な声が上がった。
「ひどい試合だ」
「守備が崩壊した」
「日本のチームはアル・ヒラルよりも難しい」
「DFたちは何をやっているんだ」
「マジかよ。多くの給料をもらってるくせに」
「今や日本には勝てない」
「我々は数百万ドルを無駄にしている」
「クソみたいなチームだ」
「なんて臆病者で腰抜けな連中だ。たった30秒耐えるだけだったのに！！」
「史上最悪のチーム」
苦しい展開のなか、粘り勝ちを果たした神戸。目標に掲げるアジア制覇へ。次戦は20日、アルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と準決勝で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始早々の６分に先制される展開も、24分に大迫勇也のゴールで追いつく。しかし、61分、65分に失点し、２点をリードされる。それでも、74分に井手口陽介が決めて１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分に武藤嘉紀が劇的な同点弾。試合は延長戦でも決着つかず、３−３で突入したPK戦を５−４で制した。
「ひどい試合だ」
「守備が崩壊した」
「日本のチームはアル・ヒラルよりも難しい」
「DFたちは何をやっているんだ」
「マジかよ。多くの給料をもらってるくせに」
「今や日本には勝てない」
「我々は数百万ドルを無駄にしている」
「クソみたいなチームだ」
「なんて臆病者で腰抜けな連中だ。たった30秒耐えるだけだったのに！！」
「史上最悪のチーム」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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