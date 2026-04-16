仲里依紗「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）によるギャルメイク披露「別人級」「鼻筋が綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の仲里依紗が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が施したギャルメイク姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳美人女優「鼻筋が綺麗」ギャルメイクで別人級チェンジ
仲は「きぃーちゃんとギャルメイクコラボの夢かなったからバチバチに現役eggギャルメイクしてもらったけど会話がギャルが上等すぎてイマイキでアゲ」と題した動画を投稿。「ラヴ上等」を視聴していたという仲は「夢が叶ったんです」とコラボに歓喜し、すっぴんの状態からきぃーちゃんにギャルメイクを施してもらう様子を公開した。
仲がカラーコンタクトを装着後、きぃーちゃんは手慣れた様子でベースメイク、シェーディング、チークをを施し、仲の顔立ちをギャル仕様へ。さらに、アイシャドウを乗せた後、アイライナーで目頭を強調し、アイプチを使って二重幅を大胆に広げた。以前からアイプチに興味があったという仲は、広がった二重幅を見て「理想の幅！」と変化に驚きを隠せない様子。その後、存在感のあるつけまつげを加え、肌をマットな質感に整え、仕上げにリップを塗り、仲の素材を活かしたギャルメイクが完成した。
この投稿にファンからは「激盛れしてる」「別人級」「鼻筋が綺麗」「参考になる」「きぃーちゃんの技術すごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人女優「鼻筋が綺麗」ギャルメイクで別人級チェンジ
◆仲里依紗、ギャルメイク姿公開
仲は「きぃーちゃんとギャルメイクコラボの夢かなったからバチバチに現役eggギャルメイクしてもらったけど会話がギャルが上等すぎてイマイキでアゲ」と題した動画を投稿。「ラヴ上等」を視聴していたという仲は「夢が叶ったんです」とコラボに歓喜し、すっぴんの状態からきぃーちゃんにギャルメイクを施してもらう様子を公開した。
◆仲里依紗のギャルメイクに反響
この投稿にファンからは「激盛れしてる」「別人級」「鼻筋が綺麗」「参考になる」「きぃーちゃんの技術すごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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