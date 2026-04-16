「サーティワン フレーバー総選挙2026」中間発表 投票すると“サーティワン貸し切り食べ放題イベント”が当たる
サーティワン アイスクリームは、「サーティワン フレーバー総選挙2026」を開催している。これまで開発してきた1400種類のオリジナルフレーバーの中から、珠玉の100種がエントリーし、昨年を上回る投票ペースで大きな盛り上がりを見せている。14日時点の暫定順位を発表した。
【写真】試してみたい！ダブルの組み合わせランキングTOP5
総合ランキングの暫定1位は、前回、前々回王者ラブポーションサーティワン。続く2位には、安定した人気を誇る定番フレーバーを抑え、期間限定フレーバーのコットンキャンディ、3位にはこちらも上位常連、サーティワンの春を代表するフレーバーのバーガンディチェリーがランクイン。続く4位には、定番フレーバーのストロベリーチーズケーキが僅差でランクインしている。
復刻販売をかけた期間限定フレーバーランキングでは、1位コットンキャンディ、2位バーガンディチェリーと続き、サーティワン オールスターズが前回の9位から躍進し上位3位にランクイン。前回、前々回の総選挙では、1位バーガンディチェリー、2位コットンキャンディという結果だったが、今回はコットンキャンディがついに初のNo.1に輝くのか注目が集まる。さらに、4位以下のマジカルミントナイト、サーティワン スーパーチョコミント、さくらなどはいずれも僅差。
また、今回初開催となるダブルの組み合わせランキングでは、上位5位すべてにポッピングシャワーが入った組み合わせに。暫定1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンのサーティワンの大人気王道コンビとなっている。
さらに、フレーバー総選挙・ダブル総選挙の両方へ投票した人の中から、抽選で50組100人を、サーティワン貸し切り食べ放題イベントへ招待する。
【写真】試してみたい！ダブルの組み合わせランキングTOP5
総合ランキングの暫定1位は、前回、前々回王者ラブポーションサーティワン。続く2位には、安定した人気を誇る定番フレーバーを抑え、期間限定フレーバーのコットンキャンディ、3位にはこちらも上位常連、サーティワンの春を代表するフレーバーのバーガンディチェリーがランクイン。続く4位には、定番フレーバーのストロベリーチーズケーキが僅差でランクインしている。
また、今回初開催となるダブルの組み合わせランキングでは、上位5位すべてにポッピングシャワーが入った組み合わせに。暫定1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンのサーティワンの大人気王道コンビとなっている。
さらに、フレーバー総選挙・ダブル総選挙の両方へ投票した人の中から、抽選で50組100人を、サーティワン貸し切り食べ放題イベントへ招待する。