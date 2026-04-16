人類は進化により「赤毛」や「明るい肌色」が増えた一方で「ハゲ」「関節リウマチ」などが減ったという研究結果

人類は進化により「赤毛」や「明るい肌色」が増えた一方で「ハゲ」「関節リウマチ」などが減ったという研究結果