小中学校の教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有した事件で、グループの開設者で性的姿態撮影処罰法違反などに問われた名古屋市立小元教諭の男（４２）に対し、名古屋地裁（西脇真由子裁判官）は１６日、懲役２年６月（求刑・懲役４年）の判決を言い渡した。

判決によると、男は２０２４年９月、校外学習中に女子児童の下着を盗撮し、グループで共有したほか、２４〜２５年に自宅で児童のリコーダーに体液をつけるなどした。

西脇裁判官は、教員同士であれば流出しないなどと考えてグループを開設した点に触れ、「児童に思いを致さない身勝手な動機に酌量の余地はない」と指摘。その上で、「一部の被害者と示談が成立していることを踏まえても事案は悪質で実刑が相当」と述べた。

一連の事件では、グループのメンバーだった５都道県の教員計７人が逮捕・起訴された。愛知県警幹部によると、グループによる盗撮などの被害に遭った児童・生徒は全国で延べ７５人超に上る。

メンバーのうち東京都と北海道の元教員２人は先月、名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決を受け、神奈川県の元教員も今月１４日、同地裁で懲役２年の実刑判決を言い渡された。