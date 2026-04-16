記事ポイント 天野ファミリーファームが英国「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞を果たします。天野ファミリーファームが白老町の一軒家レストランとして世界の名店と並ぶ目的地に選ばれます。天野ファミリーファームが食肉技術とDXを組み合わせて白老牛の魅力を全国へ届けています。 天野ファミリーファームが英国「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞を果たします。天野ファミリーファームが白老町の一軒家レストランとして世界の名店と並ぶ目的地に選ばれます。天野ファミリーファームが食肉技術とDXを組み合わせて白老牛の魅力を全国へ届けています。

天野ファミリーファームが、英国のライフスタイル誌『LUXlife Magazine』主催の「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞しています。

天野ファミリーファームは、焼肉店として世界で唯一となる4年連続受賞を達成しています。

天野ファミリーファームは、白老町まで足を運ぶ価値があるレストランとして世界的な注目を集めています。

天野ファミリーファーム「4年連続受賞」

受賞名：Restaurant and Bar Awards 2026主催：LUXlife Magazine受賞年：2023年〜2026年運営会社：有限会社天野ファミリーファーム所在地：北海道白老郡白老町字白老766-125公式サイト：https://amano-familyfarm.com/

天野ファミリーファームは、白老牛の販売とレストラン事業を手がける北海道白老町の店舗です。

天野ファミリーファームは、世界2,000社以上のノミネートから選ばれるアワードで4年連続受賞を重ねています。

地元の反響

苫小牧民報は、天野ファミリーファームの世界的な評価を地元の誇りとして報じています。

全国へ届ける技術

特殊液体冷凍技術「凍眠」は、白老牛の鮮度を保ったまま全国へ届ける流通を支えています。

炭火の体験

炭火焼きの提供体験は、白老牛の旨味を引き出す食事として高く評価されています。

接客の土台

接客の哲学は、都内の人気焼肉店で磨いた経験を白老町の店づくりへ生かしている点にあります。

世界の目的地

掲載誌：LUXlife Magazine 10周年記念特集号掲載先：https://lux-life.digital/issues/restaurant-and-bar-awards-2026/比較対象：Hallab 1881、Ristorante Don Giovanni など年間来店者数：約2.4万人白老町人口：約1.5万人

天野ファミリーファームは、世界各地の老舗や名店と並ぶデスティネーション型レストランとして紹介されています。

天野ファミリーファームは、人口約1.5万人の町にありながら年間約2.4万人が訪れる集客力を持っています。

公式ウィナーロゴは、世界水準の品質が認められた受賞実績を伝えています。

志の継承

天野勝人さんの経験は、東京の人気店で学んだホスピタリティを白老の食体験へ落とし込んでいます。

解体技術

解体技術は、「肉を2度殺さない」という考え方のもとで白老牛の旨味を逃さず届けています。

事業承継後の挑戦

事業承継後の挑戦は、ふるさと納税や通販を通じて白老牛を全国へ広げる流れを生んでいます。

地方創生の実装

DX導入開始：2021年の事業承継以降導入例：多言語モバイルオーダー、液体冷凍技術「凍眠」白老町高齢化率：46.5％（2025年4月時点）

DXの導入は、人手不足や高齢化が進む地方都市でも接客品質を高める運営につながっています。

メディア実績

HBC北海道放送：https://www.youtube.com/watch?v=ZhqOYqrAbDo地元メディア動画：https://youtu.be/YT93-CSkdPM?si=SV4mFlFOsF3WMOyj紹介番組：フジテレビ系列『BEEF or FISH?』、テレビ朝日系列『くりぃむクイズ ミラクル9』、韓国SBS放送『数学のない修学旅行』

メディア実績は、国内外の番組で白老牛の味や店の魅力が紹介されている点でも広がっています。

地元メディアで語った志は、白老ブランドにふさわしい味を届けたい思いとして現在まで続いています。

来訪価値

来訪価値は、海外からの来店客も白老町を目的地として訪れる体験に表れています。

竹岸食肉技士の称号は、白老牛の品質を支える専門技術の裏付けになっています。

受賞ロゴは、店舗の世界的な評価をひと目で伝えるビジュアルです。

店舗情報

店名：有限会社天野ファミリーファーム所在地：北海道白老郡白老町字白老766-125代表：天野勝人創業：1999年事業内容：白老牛指定販売店4号店、白老牛の販売・レストラン事業公式サイト：https://amano-familyfarm.com/

天野ファミリーファームは、白老牛の販売とレストラン利用の両方で白老町の魅力に触れられる店舗です。

天野ファミリーファームは、受賞歴だけでなく食肉技術と接客の両面で体験価値を磨いています。

天野ファミリーファームは、白老牛を現地で味わいたい人にも全国配送で楽しみたい人にも選びやすい存在です。

天野ファミリーファームの世界唯一の4年連続受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 天野ファミリーファームはどんな賞を受賞していますか？

A. 天野ファミリーファームは、英国『LUXlife Magazine』主催の「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞しており、2023年から2026年まで4年連続で選ばれています。

Q. 天野ファミリーファームの魅力は何ですか？

A. 天野ファミリーファームの魅力は、白老牛の旨味を引き出す解体技術、都市部で磨いた接客、DXを活用した鮮度維持と利便性の高さにあります。

Q. 天野ファミリーファームはどこにありますか？

A. 天野ファミリーファームは、北海道白老郡白老町字白老766-125にあります。

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