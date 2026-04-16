込山榛香、ディーラー衣装を脱ぎ捨て赤ランジェリーに♡『旬撮GIRL』で「フルハウス級」美ボディ披露

視聴者が選んだ「理想のシチュエーション」を凝縮！『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビアを凝縮した写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中だ。今回は、同誌の人気配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人をピックアップ。視聴者投票で決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームで収録している。

表紙を飾るのは、“東海が生んだ奇跡”こと南みゆか。2月にはアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした彼女が、“くノ一”をテーマにセクシーな忍者衣装や艶やかな浴衣姿を披露する。裏表紙には、“恥ずかしがるバニー動画”で大きな話題を呼んだときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔いから酩酊へと変化していく繊細な表情で魅了する。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

込山榛香：カジノのあとで、どうする？

・テーマ：カジノディーラー

・場所：ホテルバー

・衣装：Yシャツに赤ランジェリー

込山榛香 撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

ポーカープレイヤーとしても知られる「こみはる」こと込山榛香に、ふさわしい舞台が用意された。

注目すべきは、ディーラー衣装を脱ぎ去った後に露わになる、鮮烈な赤のランジェリー姿だ。

込山榛香 撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

カジノでの熱狂を終え、ホテルのプライベートルームへ。そこでは、彼女のふんわりとした美ボディが躍動する。勝負師の顔から一転、プライベートな空間で見せるその姿は、まさに最強の役「フルハウス」級の破壊力だ。

込山榛香 撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

カジノの緊張感とホテルの開放感。その対比の中で輝く、彼女の魅惑的なラインを目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

込山榛香

1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！

【クレジット】撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

さらに誌面には、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈らも出演。それぞれが独自のシチュエーションに挑戦した、渾身の“推し撮グラビア”は必見だ。

【ほか出演者プロフィール】

ちとせよしの：雪うさぎのセクシー恩返し

’00年、佐賀県生まれ。元鉄工所勤務のグラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍中。

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神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン

00年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサー。グラビアのほか女優としても活躍。恋愛シミュレーションゲーム「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘(べっぴん荘)」でヒロインの一人を演じる。

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篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて

1996年、埼玉県生まれ。T156。’24年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。主な出演作品にABEMAドラマ『私が獣になった夜』(’22年)、映画『囁きの河』(’25年)など。

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！