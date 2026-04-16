ドジャースの山本由伸投手（２７）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、７回２／３を投げ、１被弾を含む４安打１失点、７三振１四球で今季３勝目は逃した。２―１で競り勝ったチームの２連勝に貢献した。

昨年のワールドシリーズで３勝を挙げ、ＭＶＰに輝いた山本はいまやメジャーを代表する投手の一人だ。しかし、ニューヨーク・ポスト紙の看板記者として知られるジョン・ヘイマン記者は自身のＸ（旧ツイッター）で現在の評価が「低すぎる」と主張した。

「山本は過小評価されている。彼はスクバルやスキーンズと並んで、球界最高の投手の座を争うべきだ」

２０２４年から２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞しているタイガースのタリク・スクバル投手（２９）、昨年のナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）と同等だと訴えた。

山本は２４年のメジャーデビュー以降、５２試合に先発して防御率２・６１。ポストシーズン１０試合で防御率２・２５だ。スキーンズも同年にデビューし、新人王を獲得。５９試合に先発して防御率２・０７をマークしている。スクバルは２４年以降、６６試合に先発登板して防御率２・３０だ。２人とそん色はない。

米メディア「スポーツキーダ」は「ヘイマン記者が山本が過小評価されていると感じるのは彼が２人の米国人投手と同等のレベルだとみなされていないという事実があるからかもしれない」と推測した。同期間での奪三振数が山本の３２７に対して、スキーンズは４０４、スクバルは４９２。この差が原因かもしれない。

昨年はナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で３位に入った山本。１５日（同１６日）時点の米オンラインカジノ王手「ＢｅｔＭＧＭ」のサイ・ヤング賞オッズでスキーンズが１位で＋３４０、山本は３位で＋４００と僅差、同「ＦａｎＤｕｅｌ」はともに＋３５０で１位に並んでいる。今季は日本選手初のサイ・ヤング賞投手になれるか注目だ。