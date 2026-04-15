【父は偉い！タオパンパ】里帰りから戻ってきたら…夫が亭主関白になってる？＜第7話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第7話 その態度どした？【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
おぉ〜！ ユカさん、お強いですね！ マサトさんから「ビール」「メシ」と言われたときは大丈夫かな？ と心配になりましたが、思考をまとめる時間が欲しくて、黙って従っていただけだったんですね。「もう一度実家に帰る」というのは、このままもう二度と戻ってこないような口ぶりです。さてマサトさんはなんと返すのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第7話 その態度どした？【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
おぉ〜！ ユカさん、お強いですね！ マサトさんから「ビール」「メシ」と言われたときは大丈夫かな？ と心配になりましたが、思考をまとめる時間が欲しくて、黙って従っていただけだったんですね。「もう一度実家に帰る」というのは、このままもう二度と戻ってこないような口ぶりです。さてマサトさんはなんと返すのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび