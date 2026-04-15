4月15日、モデルでタレントの藤田ニコルが自身のInstagramを更新。妊娠・出産・育児の総合情報誌『たまひよ』の表紙を飾ったことを報告。同時に、自身のマタニティフォトを公開し話題となっている。

藤田は、《実は、このたび4月15日発売の「たまごクラブ春号」の表紙に登場させていただくことになりました》と綴り、同誌のカバーを飾ったことを明かした。また、《たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれるので沢山読んでいました》と、現在妊娠中で出産を控える自身の経験も綴り、大きなお腹を見せたマタニティショットを公開した。

「添えられた複数枚の写真では、白いブラトップとショートパンツや、大きなリボンの付いたピンクのシースルードレスを着用した藤田さんが写っています。同誌のキャラクターのぬいぐるみを手に持って笑顔で写る藤田さんの姿など様々なスタイルを披露しました。さらにどのスタイルも、大きなお腹はシースルー生地で覆われていて、神秘的な雰囲気が印象的です」（芸能プロ関係者）

出産を目前に控え、大きなお腹を披露した藤田。彼女のマタニティフォトを見たファンからは、絶賛のコメントに溢れていた。

《きゃー！可愛すぎる、神秘的！》

《お腹にレースが一枚あるだけで、とても上品で素敵ですね》

《今まで見てきたマタニティフォトの中で1番可愛》

過度な露出を控えた品のある姿に、ファンも太鼓判を押している。今回の藤田のように、素肌を“見せない”スタイルに至っては、支持する声が多いと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「好感を得た代表的な例は、北川景子さんです。2020年7月発売の『VOCE』9月号で、黒いロングドレスを着用したマタニティフォトを披露しました。自然体ながらも上品な佇まいは称賛を呼び、読者もうっとりしていました。今回の藤田さんが着用したあえてシースルーで覆う衣装は、公に好評するスタイルとしては正解といえるでしょう。トップモデルとして細部まで気遣いに溢れる繊細なショットとなりました」

今回のショットは、藤田のモデルとしての格を見せつけた作品となったようだ。