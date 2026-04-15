【びっくりドンキー】「抹茶デザート」4種を発売 北海道産ソフトと上品な抹茶の味わい

ハンバーグチェーンの「びっくりドンキー」は、4月22日(水)より、北海道産ソフトクリームと抹茶を組み合わせた期間限定の「抹茶デザート」4種を販売する。

【画像を見る】抹茶サンデー、抹茶アイスの抹茶シフォンプレート、ジョッキパフェ(抹茶)の画像はこちら

初夏の新緑をイメージし、上品な抹茶のほろ苦さと北海道産ソフトクリームの甘さを掛け合わせた和スイーツを展開。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいを楽しめる仕立てとした。

〈抹茶パフェ〉

価格:690円(税込)

北海道産ソフトクリームと抹茶クリームに、わらび餅やゆであずき、抹茶ゼリーを合わせた和風パフェ。今年は抹茶の焼き菓子を新たにトッピングし、わらび餅とゆであずきを昨年よりも増量した。

〈抹茶サンデー〉

価格:490円(税込)

甘さ控えめの抹茶と北海道産ソフトクリームを組み合わせた小さめサイズのデザート。

〈抹茶アイスの抹茶シフォンプレート〉

価格:790円(税込)

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにホイップクリームと抹茶ソースを添え、抹茶アイスやわらび餅を合わせたケーキデザート。

〈ジョッキパフェ(抹茶)〉

価格:1,590円(税込)

抹茶パフェの内容に加え、抹茶アイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせたボリューム感のある一品。

【画像を見る】抹茶サンデー、抹茶アイスの抹茶シフォンプレート、ジョッキパフェ(抹茶)の画像はこちら

〈販売概要〉

販売開始日:2026年4月22日(水)

販売時間:10時〜

備考:店内飲食限定(テイクアウト･デリバリー不可)。一部店舗･時間帯により内容が異なる場合あり。なくなり次第終了。