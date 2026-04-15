&TEAM・K、映画『ブルーロック』出演を知ったのは2年半前 猛特訓裏話「メンバーに手伝ってもらって…」
日本発のグローバルグループ「&TEAM」が15日、都内で3rd EP SHOWCASE『We on Fire』を開催。Kが、実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）に出演する意気込みを語った。
【集合カット】スタイリッシュな&TEAM
Kが演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんどくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始める。天性の身体能力とトラップ力を武器に、常人には真似出来ないようなプレーを披露するという役どころとなる。
本作出演について、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）から大歓声による祝福を受けると、Kは「最初に話をいただいたのは、2年半前ぐらい」と告白。「サッカー練習もコソコソやっていました。ダンス練習の間もサッカーボールを持って行って、メンバーの皆に手伝ってもらっていました。長い間、準備していたので、ぜひ劇場に足を運んでください」と呼びかけた。
ショーケースでは「Bewitched」「We on Fire」「桜色 Yell」を披露したほか、トーク、ゲーム企画「熱量シンクロ 体温上昇ゲーム」を楽しんだ。
MCは、篠原光アナウンサーが務めた。
【集合カット】スタイリッシュな&TEAM
Kが演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんどくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始める。天性の身体能力とトラップ力を武器に、常人には真似出来ないようなプレーを披露するという役どころとなる。
ショーケースでは「Bewitched」「We on Fire」「桜色 Yell」を披露したほか、トーク、ゲーム企画「熱量シンクロ 体温上昇ゲーム」を楽しんだ。
MCは、篠原光アナウンサーが務めた。