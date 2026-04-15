スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で開催された「平野歩夢スペシャルトークイベント ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＵＮＩＱＬＯ」に出席した。兄・英樹さん、北京五輪代表の弟・海祝（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに登壇。７月にミラノ・コルティナ五輪への“奇跡の復活劇”を描いたドキュメンタリームービーを公開すると発表した。

２月のミラノ・コルティナ五輪は、五輪開幕直前の１月１７日のＷ杯（スイス）で転倒し、右骨盤骨折などの重傷を負った。手負いの虎の状態だったが、不屈の闘志で五輪４大会連続出場を果たした。結果は７位に終わり、４大会連続のメダルには届かなかった。２回目に大会で初めて超大技「フロントサイド・ダブルコーク１６２０」（腹側に縦２、横４回転半）を決め切った。

今回、公式ドキュメンタリー「ＡＹＵＭＵ」特別編＃２がイベント内で上映された。五輪開幕まで３週間を切ったＷ杯で襲った転倒のアクシデント。転倒後は何とか自力で起き上がったが、ボードはへし折れ、顔を雪面に強打し、出血した。その衝撃のシーンから始まり、歩夢や現地にいた弟の海祝が“復活ロード”を振り返る内容となった。上映後、ファンの中にはハンカチを手に涙をぬぐう人も見られた。その総集編は７月に公開される。

歩夢は「自分の素顔に近い、自分の中でも素直に自分の気持ちに対して向き合ってドュメンタリーを作ってきたなというのが凝縮されている。普段戦っている心境とかも、周りの人に届けられるのかなと思うし、皆さんの人には見せず、自分の中で闘っているものと共有できて、少しでも力になれば幸いだなと思って、ぜひ見ていただけたら。楽しみにしています」とＰＲした。