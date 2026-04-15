青山商事は、持続可能なファッションの実現を目指す「WEAR SHiFT（ウエアシフト）」プロジェクトの一環として、消費者から店頭で回収したスーツ（裏地など）のポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」を、4月14日から洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売した。

WEAR SHiFT（ウエアシフト）とは、2023年10月から「終わらない服をつくろう。」という宣言のもと、全国の「洋服の青山」および「スーツスクエア」の店内へ、不要になった衣類などを回収するリサイクリングボックスを設置。消費者がより気軽にエコ活動に参加できる環境を整えた。一昨年11月には、店頭で回収したスーツのウールを取り入れた循環型の「ウエアシフトスーツ」が誕生している。





回収した衣類のポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」の表地の素材は、リサイクルポリエステル100％となっており、リサイクリングボックスで回収された衣類（裏地など）や製造工程で発生する裁断布などが2％、その他の回収衣料が18％、PETリサイクル素材が80％となっている。回収された衣類や裁断布は、高度な紡績・織布技術によって、高品質なスーツ用のポリエステルへと再生した。また、胴裏地にはリサイクルペットボトル原料の「ECO BLUE」を、ボタンには「バイオマス原料」を採用。さらに、下げ札（タグ）などにも、自社の回収衣類を10％配合した古紙を使用するなど、これまで以上に環境に配慮した循環型のスーツとなっている。

ジャケットは、2つボタンシングル、肩パットを使用せず毛芯2層構造の「ソフトコンストラクション」で軽く柔らかな仕立てにしている。身幅にゆとりを持たせつつウエスト位置を高く設定することで、リラックス感がありながらも視覚的にスマートな印象を与える。

スラックスは、膝の位置を高く設定し、裾にかけてテーパードをかけることでスマートなシルエットを実現した。

［小売価格］3万2890円（税込）

［発売日］4月14日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp