俳優の石田ゆり子（56）が、自宅のさまざまな場所に飾ったお気に入りの雑貨を披露し、話題になっている。

【映像】石田ゆり子の生活感のある自宅（複数カット）

たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは、猫たちが入ってはいけない“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている部屋、洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる日常の様子を発信してきた。

生活感のあるベッドルームやリビングなどに飾ったインテリア公開

4月14日の投稿では、自宅のさまざまな場所に飾られたお気に入りの雑貨を紹介。「額縁、というものがどうにも好きなんです。あと、ふたがついたもの，四角い箱みたいなもの、球体のものも昔から好きなんです。あえての、フレームのみの飾りかた。厚みがあるので、すきなものをちょこんと置けたり、大好きな本を飾ることもできる。きょうの格言みたいなものを書いて枠内にピンでとめたりできる」とつづり、額縁を有効活用したインテリアを紹介し、ベッドルームやリビングなど自宅の様子も披露した。

この投稿には「ゆり子さんの飾り方、斬新でステキですね」「この家、美術館として永遠に残しましょう！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）