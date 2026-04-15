超特急、新曲「ガチ夢中！」先行配信が決定 TikTok撮影会など企画続々
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、5月13日にCDリリースする23枚目のシングル「ガチ夢中！」を5月11日に先行配信することが決定した。超特急は、11月25日に念願の東京ドーム公演を控えている。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
タイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感あふれる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを燃料に、夢中になって何かに挑むすべての人へ向けて、超特急が熱量高くエールを送る1曲となっている。
カップリングには、テレビアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のオープニング主題歌であるフレンチポップなラブソング「C'est la vie」、さらに肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューン「STEP BY STEP」を収録。ジャンルの異なる楽曲が並ぶ、彩り豊かなシングルに仕上がっている。
先行配信を記念して、「ガチ夢中！」TikTok撮影会に参加できるTikTok投稿キャンペーン、さらにメンバーによる「ガチ応援！ボイスメッセージ」を聴くことができるPre-add／Pre-saveキャンペーンがスタート。3種類のSNS先行配信とあわせて、リリースに向けた多彩な企画が続々と展開される。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
タイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感あふれる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを燃料に、夢中になって何かに挑むすべての人へ向けて、超特急が熱量高くエールを送る1曲となっている。
先行配信を記念して、「ガチ夢中！」TikTok撮影会に参加できるTikTok投稿キャンペーン、さらにメンバーによる「ガチ応援！ボイスメッセージ」を聴くことができるPre-add／Pre-saveキャンペーンがスタート。3種類のSNS先行配信とあわせて、リリースに向けた多彩な企画が続々と展開される。