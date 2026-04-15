人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGT開幕戦のミニスカコスチューム姿を披露した。

「SUPER GT Rd.1 OKAYAMA GT 300km RACE ARTA MUGEN 16号車は決勝6位でチェッカーを受けました 2日間沢山のご声援ありがとうございました！！」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の成績を報告。

ブルー＆白＆ピンクのコスチューム姿の写真をアップし「今シーズンもファンの方々に暖かく迎えていただき嬉しいスタートになりました！モバイルラボ前やピットツアーなどで株式会社和光ケミカルの社員様方にご挨拶もでき、改めて今年も頑張るぞと気持ちが引き締まりました」とつづった。

そして「来月のRd.2富士も盛り上がりましょうね」と呼び掛け、ハッシュタグで「SUPERGT」「ARTA」「WAKOSGIRLS」「和光ケミカル」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛いー！」「美しい」「女神」「やっぱり魅力的」「コスチュームお似合いです」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。