プロ野球が開幕して2週間あまりが過ぎ、各地で熱戦が続く。勝負に華を添えるのが、試合前の始球式&ファーストピッチセレモニーだ。東で西でスターたちがマウンドに登場し、スタジアムを盛り上げている。



【写真】「宮っ子」あいみょん 甲子園のマウンドに座り込んで大笑い

元乃木坂46の女優・齋藤飛鳥はソフトバンク開幕戦で豪快フォームを披露。広島のユニホームを着て登場した女優の藤粼ゆみあはマツダの鯉党をメロメロに。元SKE48のタレント・藤本冬香もカープの赤をモチーフにした華やかなドレス姿でマウンドに舞い降りた。



阪神の甲子園開幕戦では、西宮市出身の歌手・あいみょんがノーバン投球を披露。2軍戦では阪神ドラフト1位・立石正広の“推し”でもある元AKB48のタレント・福留光帆が登場した。



北海道では、人気ライバー・ひみぃがスラリとした美しいフォームで投げ込み、アイドルグループ「エイアイカ」の立花玲奈もキュートな笑顔で大役を果たした。超ときめき♡宣伝部からは、5人体制初ライブの前に坂井仁香がマウンドに登場。シンガーソングライターのSoalaも投球とスペシャルライブで場内を沸かせた。



声優の山寺宏一は「マエケン体操」からノーバン投球。女優の高橋ひかる、スノーボード女子の村瀬心椛、9人組ガールズグループ・Appare！、お笑いコンビ・ニッチェ、M―1王者たくろうの赤木らも各地で登板した。



（よろず～ニュース編集部）