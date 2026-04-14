「読む力のある子だけがマンガを楽しめる」10代のマンガ離れは読解力格差の兆候だった
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Edu-NEWSチャンネルが「【読解力格差】マンガが読めない子どもが増えている｜新しい学力問題」を公開した。
動画では、10代の若者の間で進む「マンガ離れ」をテーマに、市場データや日韓比較を交えながら、その背景にある「読解力の二極化」という新しい問題について解説している。
学習塾専門家の小田氏が、プレジデントオンラインの記事をもとに見解を展開。
まず、現在のマンガ市場は過去最高の7043億円規模を誇るが、その実態は電子コミックが全体の約7割を占めていると指摘した。この市場を支えているのは「額の高い大人向けの作品」であり、決済手段を持たない子どもたちは「構造的に市場から取り残されている」と分析する。
さらに、小田氏は韓国のウェブトゥーン市場との比較を提示。
韓国では作品の9割以上が無料で読める「1階部分」が存在し、子どもが手軽にアクセスできる構造になっている。一方、日本の電子コミックは大人向けの課金に特化して成長したため、子どもの入り口が閉ざされていると語った。
また、10代のマンガ雑誌不読率が77.7%に達している衝撃的なデータも紹介。
その背景として、「マンガすら読めない子どもが増えている」という教育関係者の声を引き合いに出した。マンガを読むためには、コマ割りやセリフの意味を解読し、ストーリーを追跡する「能動的な読解力」が求められる。しかし、ショート動画に慣れた現代の子どもたちはこの処理が苦手になっており、「読む力のある子だけがマンガを楽しめる時代」へと変化していると説く。
小田氏は最後に、この事象について単なる娯楽の変化ではなく「読解力の土台崩壊」の兆候であると警鐘を鳴らす。かつては学力に関係なく誰もが楽しんでいたマンガが、現在では「学力格差の入り口」となっている。子どもたちの読解力低下の実態と、教育現場が直面する新たな課題に気づかされる内容となっている。
動画では、10代の若者の間で進む「マンガ離れ」をテーマに、市場データや日韓比較を交えながら、その背景にある「読解力の二極化」という新しい問題について解説している。
学習塾専門家の小田氏が、プレジデントオンラインの記事をもとに見解を展開。
まず、現在のマンガ市場は過去最高の7043億円規模を誇るが、その実態は電子コミックが全体の約7割を占めていると指摘した。この市場を支えているのは「額の高い大人向けの作品」であり、決済手段を持たない子どもたちは「構造的に市場から取り残されている」と分析する。
さらに、小田氏は韓国のウェブトゥーン市場との比較を提示。
韓国では作品の9割以上が無料で読める「1階部分」が存在し、子どもが手軽にアクセスできる構造になっている。一方、日本の電子コミックは大人向けの課金に特化して成長したため、子どもの入り口が閉ざされていると語った。
また、10代のマンガ雑誌不読率が77.7%に達している衝撃的なデータも紹介。
その背景として、「マンガすら読めない子どもが増えている」という教育関係者の声を引き合いに出した。マンガを読むためには、コマ割りやセリフの意味を解読し、ストーリーを追跡する「能動的な読解力」が求められる。しかし、ショート動画に慣れた現代の子どもたちはこの処理が苦手になっており、「読む力のある子だけがマンガを楽しめる時代」へと変化していると説く。
小田氏は最後に、この事象について単なる娯楽の変化ではなく「読解力の土台崩壊」の兆候であると警鐘を鳴らす。かつては学力に関係なく誰もが楽しんでいたマンガが、現在では「学力格差の入り口」となっている。子どもたちの読解力低下の実態と、教育現場が直面する新たな課題に気づかされる内容となっている。
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