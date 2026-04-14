子ザルのパンチくん、遊び方が「ヤンチャで大胆に」 成長した近影に反響「最強のアルファオスに育ちそうw」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が12日、公式Xを更新。パンチの近況を報告し、母親代わりだったぬいぐるみなしで遊ぶ、成長した姿に反響が集まっている。
【動画】「どんどん大きくなりそう」遊び方がヤンチャ＆大胆に成長した、パンチくんの近影
投稿では「パンチですが最近遊び方がますますヤンチャで大胆になってきました。これからも注意深く見守ります！もちろんごはんモリ」（原文ママ）と、同日のパンチの様子が記されており、投稿された動画には、木に登り元気いっぱい遊ぶわんぱくな姿が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「パンチくんはどんどん大きくなりそう」「最強のアルファオスに育ちそうw」「パンチくんのごはんモリモリ報告は何よりも癒される」「『ごはんモリ…』パワーワードすぎる」「大きくなってきたね」「かわいすぎてスクショした」などと、成長した姿に反響が寄せられている。
【動画】「どんどん大きくなりそう」遊び方がヤンチャ＆大胆に成長した、パンチくんの近影
投稿では「パンチですが最近遊び方がますますヤンチャで大胆になってきました。これからも注意深く見守ります！もちろんごはんモリ」（原文ママ）と、同日のパンチの様子が記されており、投稿された動画には、木に登り元気いっぱい遊ぶわんぱくな姿が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「パンチくんはどんどん大きくなりそう」「最強のアルファオスに育ちそうw」「パンチくんのごはんモリモリ報告は何よりも癒される」「『ごはんモリ…』パワーワードすぎる」「大きくなってきたね」「かわいすぎてスクショした」などと、成長した姿に反響が寄せられている。