【ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランの戦闘終結に向けた協議で米代表団を率いたバンス副大統領は１３日、米保守系ＦＯＸニュースのインタビューで「ボールはイラン側にある」述べ、再協議の開催に含みを持たせた。

「さらなる対話があるか最終合意に至るかはイラン次第だ」と語り、核問題での譲歩を求めた。

バンス氏によると、米国はパキスタンで１１〜１２日に開催された協議で、▽イランが持つ全ての濃縮ウランを国外に搬出し、米国が保有・管理▽核開発を検証するメカニズム▽ウラン濃縮の制限――を要求した。バンス氏は「大きな進展があった」とし、イランが「核兵器を開発しないという確固たる約束」をすることに期待を示した。

米イランは再協議をにらみ、交渉を続けている模様だ。トランプ米大統領は１３日、「彼らはひどく合意を望んでいる。今朝、適切な人物から電話があった」と述べ、イランから接触があったことを明らかにした。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、米国はパキスタンでの協議でイランに対しウラン濃縮の２０年間停止を要求した。イランは１３日、最長５年であれば同意すると回答したが、トランプ氏は拒否したという。