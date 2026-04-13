元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、今一番稼げるSNSについて言及した。

お笑いタレント・ピスタチオ伊地知（41）が12日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ!」に出演。そこで後輩の「マテンロウ」アントニー（36）が伊地知がTikTokの投げ銭で“荒稼ぎ”していると暴露。「こないだバースデー週間があって、4000万円」といい、年間で億超えの収入があるはずだと持論を展開し、共演者を驚かせていた。

この発言を受けて、ガーシー氏は「TikTokの世界は確かに稼げる リスナーのトークに対するハードルはかなり他のプラットフォームより低いから、誰でもバズる可能性をひめてる 一回いろんなライバーのライブ見てみ！ほんまおもんないこと話してるから笑笑」とポスト。

ガーシー氏は24年からTikTokライブ活動に力を入れ始めたといい、25年2月にYouTubeチャンネル「ネバタイズム」に出演した際には「1日でマックスは1600〜1700万とかかな。でも、手元に入ってくるのは45％やから、700〜800万円ってところ」と明かしていた。