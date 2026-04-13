テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド継続中、目先は２００日線に注目 テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド継続中、目先は２００日線に注目

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テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド継続中、目先は２００日線に注目



1.1794 一目均衡表・雲（上限）

1.1727 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1717 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1696 100日移動平均

1.1693 一目均衡表・雲（下限）

1.1688 現値

1.1672 200日移動平均

1.1622 一目均衡表・転換線

1.1611 10日移動平均

1.1575 一目均衡表・基準線

1.1574 21日移動平均

1.1495 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1431 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは、４月に入ってから上昇トレンドを形成している。現在も１０＋２１日線の位置関係は上昇トレンド継続を示唆している。ＲＳＩ（１４日）は５６．７と、やや買いバイアスが優勢。目先は２００日線や一目均衡表の雲下限付近での取引となっており、上下を挟まれた格好。どちらに抜け出すのかを確認したい局面だ。

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