【ホラー】修学旅行の夜に起きた不可解な出来事…お土産のブレスレットがもたらした恐怖体験に「怖すぎる」の声【作者に訊いた】

【ホラー】修学旅行の夜に起きた不可解な出来事…お土産のブレスレットがもたらした恐怖体験に「怖すぎる」の声【作者に訊いた】