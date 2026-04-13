【ホラー】修学旅行の夜に起きた不可解な出来事…お土産のブレスレットがもたらした恐怖体験に「怖すぎる」の声【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの創作漫画「おみやげ」を紹介。本作の内容について、創作の舞台裏やアイデアの源泉について話を聞いた。
■ 女子高生が修学旅行で体験した異変とは？おみやげをめぐる違和感が恐怖へ変わる物語
女子高生・沙良が修学旅行先で死にかける――そんな不穏な幕開けを持つショートホラー「おみやげ」。きっかけは、何気なく目に入った「刀傷のついた岩」。土産として購入したブレスレットをめぐり、同室の友人が原因不明の体調不良に陥る。さらに真夜中、不気味な女の影が忍び寄る…。夢か現実か曖昧なまま進む恐怖は、やがて「刀」の記憶と結びつき、一件落着！…のはずが、帰路のバスで覚えた違和感から、さらに恐怖が待っていた――。
作品を描いたきっかけについて作者の誰でもないさんは「『刀傷のついた岩』がふと思い浮かび、そこから話を広げた」と語る。静かな違和感から一気に恐怖へ転がり落ちる展開は、この発想が核にあるという。
作品の舞台は修学旅行だが、誰でもないさん自身の修学旅行の思い出は意外にも穏やかだ。「スキーウェアってこんなに暖かいのか！と感動した」と振り返る。また「おみやげ」といえば、幼い頃に買ってもらったオルゴールのキーホルダーだそうで、流れていたのはサザンオールスターズの「涙のキッス」。当時は知らなかった曲も、今では大切な一曲になっているという。
そんな温かな記憶と対照的に、「絵的にも内容的にも怖く描ければベスト」と語る姿勢が、作品の不気味さを際立たせる。本作「おみやげ」を読んで、何気ない修学旅行の思い出がじわりと恐怖に変わる感覚をぜひ味わってみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)