グランマーブルから待望の紅茶フレーバー！マーブルデニッシュ「オレンジティー」先行販売開始
グランマーブルは4月1日、5月発売の新商品マーブルデニッシュ「オレンジティー」（1,728円)の先行販売を、オンラインショップ限定で開始した。
マーブルデニッシュ「オレンジティー」
紅茶フレーバーの人気を受け、顧客からの要望により開発された同商品は、紅茶の茶葉を練り込んだ生地にオレンジピールを合わせた香り豊かなデニッシュ。軽くトーストすることで紅茶の香りが一層引き立つという。
4月30日までの先行販売期間中に購入すると、特典としてオリジナル和雑貨「ぎをん春秋」も付く。
和雑貨『ぎをん春秋』
5月1日からは直営店舗や百貨店催事でも順次販売を開始する。
マーブルデニッシュ「オレンジティー」
紅茶フレーバーの人気を受け、顧客からの要望により開発された同商品は、紅茶の茶葉を練り込んだ生地にオレンジピールを合わせた香り豊かなデニッシュ。軽くトーストすることで紅茶の香りが一層引き立つという。
4月30日までの先行販売期間中に購入すると、特典としてオリジナル和雑貨「ぎをん春秋」も付く。
和雑貨『ぎをん春秋』
5月1日からは直営店舗や百貨店催事でも順次販売を開始する。