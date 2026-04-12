結婚したらロスになりそうな「20代女性俳優」ランキング！ 2位「浜辺美波」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、まだ未婚が多い「20代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな20代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位は浜辺美波さんでした。浜辺さんは、2011年に「東宝シンデレラ」オーディションでニュージェネレーション賞を受賞し芸能界デビュー。2015年には1st写真集『瞬間』（ワニブックス）を発売して話題を集め、同年9月放送のドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（フジテレビ系）でヒロインを務めブレークします。
その後は、北村匠海さんと主演を務めた映画『君の膵臓をたべたい』が大ヒットし、ドラマ『ドクターホワイト』（フジテレビ系）、NHK連続テレビ小説『らんまん』、映画『シン・仮面ライダー』『ゴジラ-1.0』など、話題作に次々と出演。現在も、映画『ほどなく、お別れです』、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中で、清純派として国民的人気を誇っています。
回答者からは、「独身の女性としての美しさがあるから」（30代女性／神奈川県）、「ピュアなかわいさのある人なので、結婚したら印象が変わってしまいそう」（30代女性性／宮城県）、「絶賛売り出し中の女優さんだから、いま結婚したら大変だと思う」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位には今田美桜さんが選ばれました。今田さんは、地元・福岡で芸能活動をスタートさせ、「福岡で一番かわいい女の子」と話題に。2015年に出演した映画『罪の余白』でスクリーンデビューし、ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレークします。
その後は、映画『東京リベンジャーズシリーズ』や『わたしの幸せな結婚』でヒロインを務め、ドラマ『いちばんすきな花』（フジテレビ系）、『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ系）など、話題作で主演を担当。2025年に放送したNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務め、作品がヒットし国民的な人気を得ます。
浜辺さんと同じく男性ファンが多いことで、結婚が発表されたらロスになる人が続出しそうです。
回答者からは、「圧倒的な透明感と親しみやすさを兼ね備えた“理想のヒロイン像”で、多くのファンが感情移入しやすい存在だから」（30代女性／和歌山県）、「どの相手と結婚しても、この人かぁと納得できなさそう」（40代女性／群馬県）、「かわいらしい印象で結婚するイメージがあまりないから」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、まだ未婚が多い「20代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな20代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：浜辺美波／79票
2位は浜辺美波さんでした。浜辺さんは、2011年に「東宝シンデレラ」オーディションでニュージェネレーション賞を受賞し芸能界デビュー。2015年には1st写真集『瞬間』（ワニブックス）を発売して話題を集め、同年9月放送のドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（フジテレビ系）でヒロインを務めブレークします。
回答者からは、「独身の女性としての美しさがあるから」（30代女性／神奈川県）、「ピュアなかわいさのある人なので、結婚したら印象が変わってしまいそう」（30代女性性／宮城県）、「絶賛売り出し中の女優さんだから、いま結婚したら大変だと思う」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：今田美桜／95票
1位には今田美桜さんが選ばれました。今田さんは、地元・福岡で芸能活動をスタートさせ、「福岡で一番かわいい女の子」と話題に。2015年に出演した映画『罪の余白』でスクリーンデビューし、ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレークします。
その後は、映画『東京リベンジャーズシリーズ』や『わたしの幸せな結婚』でヒロインを務め、ドラマ『いちばんすきな花』（フジテレビ系）、『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ系）など、話題作で主演を担当。2025年に放送したNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務め、作品がヒットし国民的な人気を得ます。
浜辺さんと同じく男性ファンが多いことで、結婚が発表されたらロスになる人が続出しそうです。
回答者からは、「圧倒的な透明感と親しみやすさを兼ね備えた“理想のヒロイン像”で、多くのファンが感情移入しやすい存在だから」（30代女性／和歌山県）、「どの相手と結婚しても、この人かぁと納得できなさそう」（40代女性／群馬県）、「かわいらしい印象で結婚するイメージがあまりないから」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)