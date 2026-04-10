【リンツ】新作の限定抹茶ドリンクはまるで″飲むパフェ″。抹茶欲を満たす衝撃の濃さ。《試飲レビュー》
リンツから、注目の新作ドリンク「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」が登場。2026年4月10日から5月31日まで、全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレットで販売されます（※ルミネ立川店を除く）。
好評につき7年目となる「天空の抹茶」を使用したプレミアム抹茶ショコラドリンクですが、今年はこれまで以上に見た目も味わいもプレミアムです。
味も香りも食感も最上級
「天空の抹茶」は、静岡県藤枝市で栽培された希少品種「おくみどり」の一番茶を使用。新作ドリンクでは、グレード違いの2種の一番茶をふんだんに使用しています。
雑味が少なく旨味を感じられる最上位クラス「天空の抹茶 90号」と合わせるのは、クリーミーな味わいのホワイトチョコレート。
一口飲んでみると、まるでリンツのホワイトチョコレートを溶かしたような、ミルキーな味わいと香りがフワッと押し寄せます。
抹茶とゆっくり混ぜ合わせるように、もう一口。すると、最高級の抹茶ラテに大変身。ベールをまとったようななめらかな舌触りに、品のある控えめな甘さと深みのある香り......。上品な仕上がりでゴクゴク飲めちゃいます！
そして、圧倒的な存在感で目が行ってしまう、トッピングの数々にも注目を。
贅沢に盛られたソフトクリームタイプのジェラート・特製クレマジェラータには、深い苦みと香りの高さが特長の「天空の抹茶 65号」を使用しています。
きめの細かいなめらかなジェラートをすくって食べれば、点てたばかりの抹茶を飲んでいるような感覚に......。抹茶本来の良さを閉じ込めたような濃さに、一口目から衝撃です。
後からふんわりと追いかけてくる、香ばしい玄米の香りには思わずうっとり。お茶好きには堪らないサプライズです。
単体で販売してもおかしくないほどビッグサイズの抹茶チョコレートは、たっぷりのライスパフが入っており、ザックザクの食感。心地よい歯ごたえと苦みで、噛むたびに楽しい気持ちにさせてくれます。
ココアパウダーがまぶされたキューブの正体は、なんとわらび餅。ビターなチョコレートの風味とプルプル・モチモチの食感が織りなす、リンツの職人技が光るトッピングです。
見ても、飲んでも、食べても楽しい一杯で、抹茶の美味しさを再発見できるはず。
価格は1200円。
トッピングの「クレマジェラータ 天空の抹茶」は、コーンもしくはカップで味わうこともできます。価格は890円。
販売期間は4月10日から5月31日までですが、なくなり次第終了となります。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな