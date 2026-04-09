ファミマ限定ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」登場 カラメルソースが引き立つプリンタルトを表現
【モデルプレス＝2026/04/09】ファミリーマート限定のハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」が、4月14日から全国約16,400店舗で発売される。
【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作
ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売。このたび、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現した新商品「カラメルからめるプリンタルト」が登場。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、カラメルソースがトッピングされている。限定商品ならではの華やかなパッケージとともに、「カラメル×絡める」のネーミング通り、とろりとしたソースがカスタードアイスクリームに溶け合う、贅沢な一体感を表現した味わいを、楽しむことができる。（modelpress編集部）
【商品名】ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
【内容】コクのあるカスタードアイスクリームに、天面のほろ苦いカラメルソースが相性抜群。タルトをイメージしたタルトグラハムクッキーの食感と塩味がアクセントになる、食べ応えのある商品となっている。
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【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作
◆ファミマ限定ハーゲンダッツ、数量限定で登場
ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売。このたび、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現した新商品「カラメルからめるプリンタルト」が登場。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、カラメルソースがトッピングされている。限定商品ならではの華やかなパッケージとともに、「カラメル×絡める」のネーミング通り、とろりとしたソースがカスタードアイスクリームに溶け合う、贅沢な一体感を表現した味わいを、楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」
【商品名】ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
【内容】コクのあるカスタードアイスクリームに、天面のほろ苦いカラメルソースが相性抜群。タルトをイメージしたタルトグラハムクッキーの食感と塩味がアクセントになる、食べ応えのある商品となっている。
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