〈「ベッピンかブスで差別された」交際相手を次々に毒殺→『リアル後妻業の女』と呼ばれ…筧千佐子死刑囚が逮捕後に見せていた“呆れた主張”〉から続く

再婚相手が次々に死亡、4人を毒殺した罪に問われ死刑判決が下りた筧千佐子（2024年に死亡）。被害者は10人超とも報じられ、「後妻業の女」とも呼ばれた筧は殺人の理由について「差別」と答えたという。一体どんな差別が、彼女を大量殺人に駆り立てたのか。

【写真】この記事の画像を見る

多くの死刑囚を取材してきたノンフィクションライター・片岡健さんの新著『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）から、一部抜粋してお届けする。



筧と著者が面会した京都拘置所 ©片岡健

◆◆◆

バブル崩壊がまわりまわって「リアル後妻業の女」を生んだ

千佐子はどんな人生を辿り、「後妻業」と言われる犯行をするようになったのか。

1946年11月、千佐子は長崎県で生まれた。だが、母親は未婚だったため、生後すぐ福岡県北九州市の夫婦に養女に出されている。勉強はできたようで、高校野球の名門としても知られる福岡有数の進学校・東筑高校に進学。卒業後は都市銀行の地元の支店に就職したが、旅先で知り合った大阪府の男性と交際し、24歳の時に結婚。そして大阪で結婚生活を営み、1男1女をもうけた。

「最初の旦那さんとは、結婚して良かったと思いますか？」と聞いてみた。千佐子は「最初のうちはね」と言った。「結婚して、生活がかかってきたら、相手が好きかどうかより、食べていかんとあかんから。子供が産まれたら、育てんとあかんしね」

ちなみに人生で一番幸せを感じたのは「子供を産んだ時」だったそうだが、現在、子供たちは面会に一切来ていないという。

「エエことして捕まったわけやないから当然です。最初から子供はいなかったと思うようにしています」

人生の分岐点になったのは、最初の夫の病死だ。千佐子は当時47歳。子供らは大きくなっていたが、夫婦で営んだ印刷会社を女手一つで切り盛りせねばならなくなった。「工場を建てるのに借りたお金が1000万とか2000万とかありました。それを返すのに“必死のパッチ”です」

だが、バブル崩壊の影響で2001年、印刷会社は廃業。千佐子はこれ以降、複数の結婚相談所に登録し、見合いを重ねるようになった。

男性たちに取り入れた理由は「家事とセックス」

再婚を考えた事情を尋ねると、千佐子はこう答えた。

「生活のためです。仕事は続けなあかんし、借金は返さんとあかん。それが第一。商売してたら、男の人の手も必要ですからね」

――そのために好きでもない男性と結婚していたのですか？

「好きじゃない人とは結婚しませんよ。でも、そこそこの経済力がある人というのが条件でしたね」

筧さん以外の3人の被害者は体が弱く、自分が経済的に支えていたという先の話と矛盾しているが、千佐子は無自覚のようだった。ちなみに千佐子が犯行に用いた青酸化合物は、印刷会社で印刷の失敗を消すために使っていたものだったとされている。

では、どうやって男性たちを次々籠絡したのか。何かテクニックがあったのか。そう質すと、千佐子は「そんなん一切無いですよ」と笑い、こう続けた。

「私はいつも自然体です。結婚できたのは、私が誰にも陰日向なく接して、炊事や洗濯、掃除という女としての仕事もできたからやないですか。体も元気やからセックスもできました。だからベッピンじゃなくても、男の人らは80点くらいに評価してくれたんでしょう」

千佐子は何ら悪びれることなくそう話すと、こう付け加えた。

「私も相手の良いところを見るようにしていました。再婚やから、理想を高く持ったら結婚できないから」

―─被害者とされる4人の男性にはどんな良いところがあったのですか？

「真面目なところですね。末広さんにしても、本田さんにしてもほんまに優しい、エエ人やったですよ」

笑顔でそう語る千佐子は、人を殺めたことに罪の意識を感じていないように見えた。

（片岡 健／Webオリジナル（外部転載））