Her lip to BEAUTY 数量限定♡ロールオン香水が新登場

毎日の気分をふわっと高めてくれる香りアイテムが登場♡Her lip to BEAUTYから、人気の“FULL OF LOVE”の香りを楽しめるロールオンタイプのパフュームオイルが数量限定で発売されます。持ち運びしやすいサイズ感とやさしい使い心地で、外出先でもさりげなく香りを纏えるのが魅力。日常にときめきをプラスしてくれる新作フレグランスです♪

多幸感あふれる香りの魅力

「Roll-on Perfume Oil - FULL OF LOVE -」は、ホワイトティーとガーデニアを主役にしたエレガントなフローラルの香り。

トップはベルガモットとホワイトティーの爽やかさ、ミドルはガーデニアやジャスミンの華やかさ、ラストはムスクやサンダルウッドのやわらかな余韻が広がります。

愛に満たされるような多幸感を感じられる香りが特徴です。

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使いやすさとこだわり設計

容量は9ml、価格は4,050円（税込）。ロールオンタイプで手首やデコルテに直接塗布でき、ネイルオイルとしても使用可能です。

ホホバオイル（*1）やシアバター（*2）を配合し、体温でやわらかく香るのもポイント。軽やかなテクスチャで肌なじみがよく、毎日使いたくなる心地よさを叶えます。

（*1）ホホバ種子油（*2）シア脂

セットアイテムもチェック♡

ロールオンパフュームオイル5種（NUDE PEARL／GOLDEN HOUR／ROSE BLANCHE／FULL OF LOVE／PINK SUEDE）と、キーリング付きケースのセットも登場。

「Roll-on Perfume Oil HOLDER SET」は5,500円（税込）で、ケースカラーはPINKとMAUVEから選べます。バッグに付けて持ち運べるので、お気に入りの香りをいつでも楽しめるのが魅力です。

※数量限定につき、無くなり次第終了となります

香りを身近に楽しむ新習慣

Her lip to BEAUTYの新作は、日常にさりげなく寄り添うフレグランスアイテム♡

軽やかな使い心地と上品な香りで、毎日の気分を優しく包み込んでくれます。持ち運びやすいサイズ感も嬉しいポイント。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪