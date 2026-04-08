お笑いトリオパンサーの向井慧（40）が8日、都内で映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督）特別試写イベントに登壇した。

同監督の長編映画3作目。順調なはずだった夫婦が離婚危機を迎え、ふとしたきっかけでスタンダップコメディーの世界に飛び込み、新しい人生を切り開いていく物語。

中年期に刺さる物語だと感想を口にし、結婚願望を聞かれ「ありますよ」と言うと会場が静寂に包まれた。絶妙な空気感にツッコミつつ、「昔はご飯行こうって誘ったらいいよっていう人がいたけど、減っていく。今、同期で独身なのが、ななまがり森下くん、アインシュタイン稲田くん、俺のゾッとする3人が残っているんですよ。絶対にしなきゃいけないとは思っていないですけど、憧れは強くなっている気がします」と話した。

理想像に関しては「オートロックでたまたま同じタイミングで入ることになった時、僕が鍵をピッてやって開いても、どうか一応自分の鍵も出してほしい」「保安検査でカゴを返さない人を見ると『残念だな』と思います」など独特なこだわりが続々と登場。「言わなきゃ良かった…」と笑顔を見せた。