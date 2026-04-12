妻と息子が熱でダウン！ 夫に子どもを任せたら、、、翌朝リビングで見た『衝撃の光景』とは

子どもが体調不良でピンチのときは、夫婦で助け合いたいですよね。今回は、子どもの看病を夫にバトンタッチした際に起こった友人のエピソードを紹介します。

息子の看病でバタバタ

息子が熱を出してしまい、看病していたときのことです。

私はフリーランスで在宅仕事なので、会社を休まなくていいのは大きなメリットですが、そのぶんやることは倍増します。病院に連れて行って薬をもらい、息子が眠ったタイミングで仕事や家事をして、起きたら看病。

仕事のスケジュールを調整したり、食べやすいものを用意したりとバタバタです。

夜もトイレに付き添ったり、お茶を飲ませたりしていたので寝不足気味に。数日の看病疲れのせいか、私にも移ってしまいました。

子どもの看病を夫にバトンタッチ

久しぶりの高熱でフラフラの私。この状態でまだ熱がある息子を看病するのは難しいと判断し、夫に看病を任せることにしました。

この数日、飲み物を取ったりキッチンで動きやすいようにとリビングで寝ていたため、夫も同じようにリビングで看病してもらうことにしました。そして、元気だった夫に「あとは頼むね」と言って寝室へ。

「やっと寝られる……」

薬を飲んでベッドに飛び込む私。まだ熱のある息子が心配でしたが、夫がいるので大丈夫と思い眠りにつきました。

そして、久しぶりにぐっすり眠れた翌朝。重い体を起こしてリビングに行くと、そこには驚きの光景があったのです――。