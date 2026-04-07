2人の障害児を育てる57歳・元牧師が「出生前診断」の広がりに疑問「弱い者を取り除く社会が本当に豊かなのか」
厚生労働省の発表によれば、2024年度の人工妊娠中絶件数は12万7992件。15〜49歳女性人口1000人あたりでは約5.5件とされている。その背景には経済的な問題や、DVなどパートナーとの関係悪化など、複合的な要因が絡むなか、「胎児が障害を抱えていた」というケースも存在する。
元奈良キリスト教会牧師の松原宏樹さん（57歳）は、障害を抱えた子どもや、妊娠した家族に対して、独自で相談対応や受け入れ先紹介などの支援を提供。2018年に『小さな命の帰る家』を立ち上げ、以来、年間50件近くの相談に乗ってきた。
また自身も、特別養子縁組により迎えた2人の障害児を育ててきた。現在は牧師の職を離れ、退職金を切り崩しながらも、幼い命を守るため尽力する。
なぜそこまでして奔走するのか――。活動の原動力や、世間に伝えたいメッセージを聞いた。
◆40代で父から告げられた衝撃の告白
私が障害児を救う衝動はどこから湧き出てくるのかーー。それを確信するのは、松原さんが40代の時だった。
「当時、母が病気で入院しており、母の家を整理していたんです。
その時、一緒に片付けていた父から、『実はお前には兄弟がいる』と言われました。それまで一人っ子として育ってきたので、混乱しながらも話を聞くと、母は子どもが嫌いだったらしく、私の前に妊娠した兄弟を中絶したことを聞かされました。
私に存在しない兄弟がいて、自分も中絶されていた可能性がある。母はなぜ中絶を選択して、父はどう思っていたのか。自分は必要とされずに産まれてきた子どもなのか……。さまざまなことが脳内を巡り、あまりのショックに言葉を失ったのを覚えています。そうした自分の境遇は、障害を抱えて生まれてきた子どもにも通ずるところがある。それが活動の原動力になっている気がしています」（以下、松原さん）
振り返れば、幼少期から、“自分は望まれていない子どもだ”と感じる瞬間は多々あった。
幼い頃から家に両親はほぼいない。金銭苦から風邪をひいても病院には行けず、友達の家に遊びに行けば昼ご飯が豪華なことに驚いた。当時の詳しい家庭や両親の状況はわからないものの、ネグレクト気味な扱いを受けて育ってきたのは確かだった。
中学生になると、反発心から不良グループとつるむようになる。次第にタバコを吸ったり、バイクを盗んだりしては、警察の面倒にもなり、典型的な不良少年となっていった。
家庭にも居場所がなく、あわや中絶されるかもしれない運命だったことを踏まえると、全人愛を掲げるキリスト教に傾倒したのも自然の流れかもしれない。高校生の時に偶然、テレビで福音放送を観たことで、『ここに自分の存在を受け入れてくれる場所がある』と直感した。
「幼少期から一貫して、自分の人生や感情を否定する衝動を抱えていたのですが、その理由や背景は明確にはわからなかったんです。それで高校生の時にキリスト教会に行き、『自分は存在してていい』というメッセージをもらった気がして、すごく心が救われたんですね」
それ以降、教会で洗礼を受け、牧師としての活動が始まった。
◆2010年の「大阪2児餓死事件」が契機に
牧師として活動を続ける傍ら、虐待やネグレクトにより、子どもが亡くなる報道に心を傷める。
印象的だったのが、2010年に起きた「大阪2児餓死事件」だった。当時、3歳の女児と、1歳の男児が、大阪市西区のマンションで遺体で発見された。
詳細は割愛するが、報道ではシングルマザーの母親が、2児を育児放棄して、交際相手と外泊を重ねていた。鑑定から、餓死した2人の胃の中には、マヨネーズと段ボール片のようなものしか残っていなかったとされる。
元奈良キリスト教会牧師の松原宏樹さん（57歳）は、障害を抱えた子どもや、妊娠した家族に対して、独自で相談対応や受け入れ先紹介などの支援を提供。2018年に『小さな命の帰る家』を立ち上げ、以来、年間50件近くの相談に乗ってきた。
なぜそこまでして奔走するのか――。活動の原動力や、世間に伝えたいメッセージを聞いた。
◆40代で父から告げられた衝撃の告白
私が障害児を救う衝動はどこから湧き出てくるのかーー。それを確信するのは、松原さんが40代の時だった。
「当時、母が病気で入院しており、母の家を整理していたんです。
その時、一緒に片付けていた父から、『実はお前には兄弟がいる』と言われました。それまで一人っ子として育ってきたので、混乱しながらも話を聞くと、母は子どもが嫌いだったらしく、私の前に妊娠した兄弟を中絶したことを聞かされました。
私に存在しない兄弟がいて、自分も中絶されていた可能性がある。母はなぜ中絶を選択して、父はどう思っていたのか。自分は必要とされずに産まれてきた子どもなのか……。さまざまなことが脳内を巡り、あまりのショックに言葉を失ったのを覚えています。そうした自分の境遇は、障害を抱えて生まれてきた子どもにも通ずるところがある。それが活動の原動力になっている気がしています」（以下、松原さん）
振り返れば、幼少期から、“自分は望まれていない子どもだ”と感じる瞬間は多々あった。
幼い頃から家に両親はほぼいない。金銭苦から風邪をひいても病院には行けず、友達の家に遊びに行けば昼ご飯が豪華なことに驚いた。当時の詳しい家庭や両親の状況はわからないものの、ネグレクト気味な扱いを受けて育ってきたのは確かだった。
中学生になると、反発心から不良グループとつるむようになる。次第にタバコを吸ったり、バイクを盗んだりしては、警察の面倒にもなり、典型的な不良少年となっていった。
家庭にも居場所がなく、あわや中絶されるかもしれない運命だったことを踏まえると、全人愛を掲げるキリスト教に傾倒したのも自然の流れかもしれない。高校生の時に偶然、テレビで福音放送を観たことで、『ここに自分の存在を受け入れてくれる場所がある』と直感した。
「幼少期から一貫して、自分の人生や感情を否定する衝動を抱えていたのですが、その理由や背景は明確にはわからなかったんです。それで高校生の時にキリスト教会に行き、『自分は存在してていい』というメッセージをもらった気がして、すごく心が救われたんですね」
それ以降、教会で洗礼を受け、牧師としての活動が始まった。
◆2010年の「大阪2児餓死事件」が契機に
牧師として活動を続ける傍ら、虐待やネグレクトにより、子どもが亡くなる報道に心を傷める。
印象的だったのが、2010年に起きた「大阪2児餓死事件」だった。当時、3歳の女児と、1歳の男児が、大阪市西区のマンションで遺体で発見された。
詳細は割愛するが、報道ではシングルマザーの母親が、2児を育児放棄して、交際相手と外泊を重ねていた。鑑定から、餓死した2人の胃の中には、マヨネーズと段ボール片のようなものしか残っていなかったとされる。