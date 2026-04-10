ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「煮物の次は焼きもの、そのぐらいわかるでしょ？」食にうるさい夫の… 「煮物の次は焼きもの、そのぐらいわかるでしょ？」食にうるさい夫のこだわりが止まらない…妻がついに限界を迎え… 「煮物の次は焼きもの、そのぐらいわかるでしょ？」食にうるさい夫のこだわりが止まらない…妻がついに限界を迎え… 2026年4月10日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 気分…!? 気分の話を持ち出されたら、もうどうしようもないような…。せっかく作った料理に調味料をドバドバかけられるのも嫌ですよね。自称・舌が肥えている旦那さん。本当は味音痴なのでは…？>>【まんが】夫のご飯を作りたくない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫のご飯を作りたくない 「私にさわるな！！」女友だちの暴露で全てが崩壊…婚約者に突きつけた“最後の答え”【アンティークドールの面の下 Vol.18】 「うちのお嫁さんは毎月アレで体調崩しちゃうの！」保育園でママ友に暴露する義母…本当に悪意はないの？【痛みに強い義母 Vol.4】