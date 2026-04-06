お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之(52)の息子・小堀響己(こほり・ひびき＝19)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。この4月から吉本興業所属になったことを発表した。



【写真】2丁拳銃・小堀裕之との親子2ショット 顔の雰囲気がソックリ!

響己は「4月から吉本興業所属になりました!小堀響己です!」と発表。さらに「父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です!」と明かした。投稿には、父・裕之との2ショット写真も掲載した。



響己は東京NSC31期生（2025年入学）。同期・よしの大地(19)とのコンビ「ウェスタンジーニャ」を結成している。また学生時代から、父・裕之とのユニット「ヘドロ一家」も組んでおり、2022年から2025年まで4年連続でM-1グランプリに出場している。



2丁拳銃は1994年結成のベテランコンビで、メンバーは小堀裕之と川谷修士(51)。「M-1グランプリ 2003」と、「THE MANZAI 2014」ではファイナリストとなった実力派だ。NSCの同期にはお笑いコンビ・COWCOWや、小籔千豊がいる。川谷は放送作家・タレントの野々村友紀子(51)の夫としても知られている。



続けて「先輩方、接しづらいかもしれませんが 父いじり全然OKなので気軽にいじってください!」と、多くの芸人にとって先輩にあたる父・裕之をいじることもOKと宣言した。さらに「父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になります」と目標を語り、「なんかこの感じだと近々越えれそうな気がしてます」と笑いを誘った。父・裕之も、自身のXで息子の吉本入りの投稿をリポストしている。



（よろず～ニュース編集部）