【生年月日占い】2026年4月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》
風水の観点から見ると、身に着けるタイミングと相性は想像以上に大切な要素。少しだけ意識を向けることで運気UPに役立ちます。それでは生年月日から導かれる2026年4月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》を「YUKI's風水」の野口由起子がタイプ別にお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア） レッド
決断のとき。運気のサポートが強くここで決断することで後に大きな飛躍へと導いてくれることでしょう。タイミングをしっかり掴んでください。あなたを後押しする赤いネイルカラーは特におすすめです。
Slivenue（スリヴェニュー） パステルピンク
サポート運があるときです。年運は弱く停滞しているためひとりで抱え込まずに信頼できる人の力を借りてみてください。あなたをサポートするパステルピンクのリップは特におすすめです。
Salasvan（サラスヴァン） ベージュ
運気は動き出し追い風のとき。新しいことを始めるのに良いタイミングです。決断の年でもあるため迷わず決めていきましょう。あなたを後押しするベージュカラーのスカートは特におすすめです。
Bloomie（ブルーミー） パステルブルー
運気は弱く現状維持のとき。あなたの身を守るパステルブルーカラーのトップスは特におすすめです。5月には運気が動き出すため、身の回りの整理整頓・断捨離をして気持ちもすっきりしておきましょう。
Ganarbien（ガナービアン） シルバー
一年の中で特に運気が弱いとき。運気は弱く停滞しているため現状維持です。肩肘張らずに流れに任せてみるのがよいでしょう。あなたの身を守るシルバーカラーのイヤリングやピアスは特におすすめです。
Palansophie（パランソフィー） パステルカラー
運気は弱く現状維持のとき。判断も鈍るため決断事は控えたほうがよいでしょう。信頼できる人のアドバイスには耳を傾けてみてください。あなたの身を守るパステルカラーの肌着は特におすすめです。
Aulavignon（オーラヴィニョン） カーキ
受け身の年運のため、あなたの価値観やこだわりを貫くよりも周りに合わせることや柔軟性が求められているときです。あなたをサポートするイエローカラーのカーキカラーのトップスは特におすすめです。
Parvie（パルヴィー） ダークブラウン
年運は弱いためお金に関することは慎重さが求められます。お金の貸し借りはNGです。情に流されないようにきをつけましょう。あなたの身を守るダークブラウンカラーのお財布は特におすすめです。
Surlouis（サールイ） パープル
再びのチャンスのとき。あきらめてしまったことやうまくいかなかったことも運気の強い今、再チャレンジしてみるとよいでしょう。 あなたを後押しするパープル系のアイシャドウは特におすすめです。
Devality（ディヴァリティ） ダークグレー
気持ちが浮つきがちなとき。自身の判断力は鈍るため、一時の感情で決めたり動いたりしないで現状維持に徹しましょう。あなたの集中力を高めるダークグレーカラーのバッグは特におすすめです。
Deviage（デヴィアージュ） ネイビー
一年の中でも特に運気が強いとき。運気のサポートも強いため、あなたの願いが叶いやすいとき。やりたいことは実現してください。あなたを強く後押しするネイビーカラーのスカートは特におすすめです。
Hanuexy（ハヌークシィ） シルバー
運気は弱く小休止のとき。疲れがでやすいときのため無理は禁物。休息時間をとって余裕のあるスケジュールでお過ごしください。あなたの身を守るシルバーカラーのネックレスは特におすすめです。
特におすすめのアイテムを紹介していますが、それ以外でもラッキーカラーを積極的に身に着けることで、さらなる良運を引き寄せることができます。ぜひ今月のコーデの参考にしてみてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※TOP画像は生成AIで作成しています