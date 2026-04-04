この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

総合不動産デベロッパーのプレサンス（大阪市中央区）は4月1日、森七菜さんと坂東龍汰さんが出演する新TVCM「宣言」篇、「人生」篇、「はじめて」篇の放映を開始した。動画では、メイキング＆インタビューも紹介する。

プレサンスは同日、プレサンスコーポレーションから社名を変更し、コーポレートロゴを刷新した。これに伴い放映する新CMでは、「よろこばれることに、まーっすぐ」をキャッチコピーに掲げ、住まいづくりにおいて顧客一人ひとりの想いに真摯に向き合う同社の姿勢を描く。仕事で大切にしている価値観や、顧客の人生に寄り添う姿を、等身大のストーリーで表現したという。

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