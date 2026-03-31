のん、香取慎吾･岡崎体育･又吉直樹らと語る至福の時間振り返る
俳優・アーティストののんが29日、オフィシャルブログを更新。NHK総合の音楽トークバラエティ番組「偏愛ミュージックサロン」に出演したことを報告し、オフショットを公開した。
本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した「持論」を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結し、自らが偏愛する音楽について時に熱く、時に自分勝手に語り尽くす音楽トーク・バラエティ番組。サロンの主を歌手で俳優の香取慎吾が務め、香取とともにこのサロンを切り盛りするDJはシンガー・ソングライターの岡崎体育が担当。第２弾となる今回は、のんと作家でお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が出演した。
この日、「偏愛ミュージックサロン」と題してブログを更新。のんは「至福の空間でした」と振り返り、「清志郎さんのこと、THE BLUE HEARTSのこと。ぜひ、みなさんも見ながら 一緒に語りましょう。元気になる！」と呼びかけた。
番組では、香取や岡崎、又吉らとともに音楽について語り合ったといい、スタジオ内で撮影した共演者らと並んだ和やかな集合ショットとともに「香取さんの視点や、又吉さんの お話、全部面白かった」「岡崎さんと四人の空間が穏やかでした」と充実した時間を過ごした様子をつづった。
ほかにも、デニムジャケットにワイドデニムを合わせたカジュアルなスタイリングに、淡いピンクのレイヤードがアクセントとなったコーディネートののんと、収録時とは異なる全身ブラックで身を包んだ香取との満面の笑み２ショットや、カメラに向けて優しくほほ笑む姿や、リラックスした雰囲気のポーズなど、廊下で撮影したソロショットも多数公開。
この投稿にファンから「凄く良かった面白かった」「香取慎吾さんもおっしゃってましたが『居心地がいい』番組でした」「かわいい！！」「のんさんが真っ直ぐ見つめているのが印象的でした」 「最高でした」「音楽の力を信じています！」「懐かしい映像や金言続出であっという間の時間でした」「最高に面白かった」「続編期待」などの声が寄せられている。
本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した「持論」を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結し、自らが偏愛する音楽について時に熱く、時に自分勝手に語り尽くす音楽トーク・バラエティ番組。サロンの主を歌手で俳優の香取慎吾が務め、香取とともにこのサロンを切り盛りするDJはシンガー・ソングライターの岡崎体育が担当。第２弾となる今回は、のんと作家でお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が出演した。
番組では、香取や岡崎、又吉らとともに音楽について語り合ったといい、スタジオ内で撮影した共演者らと並んだ和やかな集合ショットとともに「香取さんの視点や、又吉さんの お話、全部面白かった」「岡崎さんと四人の空間が穏やかでした」と充実した時間を過ごした様子をつづった。
ほかにも、デニムジャケットにワイドデニムを合わせたカジュアルなスタイリングに、淡いピンクのレイヤードがアクセントとなったコーディネートののんと、収録時とは異なる全身ブラックで身を包んだ香取との満面の笑み２ショットや、カメラに向けて優しくほほ笑む姿や、リラックスした雰囲気のポーズなど、廊下で撮影したソロショットも多数公開。
この投稿にファンから「凄く良かった面白かった」「香取慎吾さんもおっしゃってましたが『居心地がいい』番組でした」「かわいい！！」「のんさんが真っ直ぐ見つめているのが印象的でした」 「最高でした」「音楽の力を信じています！」「懐かしい映像や金言続出であっという間の時間でした」「最高に面白かった」「続編期待」などの声が寄せられている。