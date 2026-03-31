4月1日より改正道路交通法が施行され、自転車にも、自動車と同じ交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が適用される。

自転車における青切符は16歳以上が対象で、追い越しや踏切不停止には6000円、駐停車違反には6000円～9000円、携帯電話使用には12000円などの罰金が科せられる。

制度の大半は自動車と同じではあるが、罰則の中には走行中のハンドサイン（腕を使用して、向かう方向を指示する一連の合図）なども対象とされており、「ハンドサインは練習しないと難しい」「片手運転の危険性がありそう」「できる気がしない」といった心配の声も多い。

そのため、一部では思い切った行動に踏み切る人が出てきているようだ。それは「自転車の処分」である。日頃から自転車を使っている利用者の中には「罰金を取られてからでは遅い」「数千円も払えない」と考える人も多く、「4月からは自転車に乗らない」と“自転車離れ”を決めてしまう人もいるようだ。

現にネットでは「自転車を粗大ゴミに出すしかない」「乗らない自転車を持っているけど処分することにした」「処分するのにいいタイミングだと思った」という声が相次いでいる。

事実、自治体にもよるが自転車の処分費用は数百円から1000円ほどであり、「罰金のリスクがあるならば処分してしまおう」と考える人が多く出てしまうのは仕方のないことであろう。

自転車における「青切符」制度がどこまで厳しいものなのかは4月1日を迎えてみないと、分からない点も多い。制度実施に伴い、これから春から夏にかけて自転車の処分が相次ぐかもしれない。