インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「しょうゆ顔芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年3月30日時点で集まった6932票でのランキングを紹介します。

【画像】か、かっこいい！ 「しょうゆ顔芸能人イケメン」ランキング TOP5を見る！

3位は、俳優の佐藤健さんでした。回答者からは「目がすごく印象的。全体的に顔が濃いので、しょうゆ顔男子代表かなと思います」「しょうゆ顔のイケメンを聞かれたら、真っ先に思い浮かぶ。とてもかっこいいと思います」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の吉沢亮さんでした。「癖がなく、シンプルで王道なしょうゆ顔のイケメン」「顔のパーツ全てが整っていて、初めて見た時からイケメンだなと思っていました！」などのコメントが見られました。

そして、1位は人気グループ「Number_i」の平野紫耀さんでした。「スッキリとした顔立ちで、しょうゆ顔だなと思いました。とてもかっこいいし、笑顔がすてきな人だなという印象です」「バランスがいいし、爽やかでかわいい。とにかく完璧」などの回答が集まっていました。