スノーピーク初、管理釣り場を高知県にオープン　全長約5kmにわたる流域をそのまま活用

「スノーピーク（Snow Peak）」が、高知県・いの町の管理釣り場「中野川指定管理釣場」の運営を4月1日に開始する。遊漁券オンラインアプリ「FISH PASS」による完全予約制で、入渓は1日10人まで。1日券の価格は4000円。スノーピークが管理釣り場の運営の行うのは今回が初となる。

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中野川指定管理釣場は、1993年から予約制の指定管理釣り場として運営。釣り人が落ち着いて楽しめる環境が保たれ、自然本来の渓流環境を活かした希少な拠点として多くの釣り愛好家から高い評価を得ている。全長約5kmにわたる流域をそのまま活用した釣り場では、アマゴやイワナといった魚種が自然繁殖によって維持。フライフィッシングやテンカラ、ルアーフィッシングを中心としたオールキャッチ＆リリースのスタイルを採用している。

また、同釣り場は、同じ高知県の「スノーピーク おち仁淀川 キャンプフィールド」から車で約1時間の距離に位置。キャンプフィールドと合わせて利用することにより仁淀川流域の豊かな自然環境を活かした周遊型のアウトドア体験が可能となる。

スノーピークは、2025年よりフライフィッシング事業を本格的に始動。これまでキャンプ領域で培ってきた体験価値を活かしながら、フィッシングギアやアパレルの展開を進めている。今後は、体験拠点の創出・運営を通じ、フライフィッシングの魅力や楽しさを提案し、さらなるアウトドア体験価値の創出を目指す。

◾️中野川指定管理釣場

運営開始日：2026年4月1日（水）

所在地：高知県吾川郡いの町中野川228ｰ2

営業時間：8:00〜17:00

公式サイト