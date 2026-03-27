お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、俳優で歌手の木村拓哉（53）とのロケを振り返った。

木村のYouTubeチャンネル「木村さ〜〜ん！」の動画で共演した。以前から木村とメル友であることを口にしており、「YouTube、木村拓哉ってまあ、俺の親友なんだけどね」と鼻高々の様子。「かっこ良かったね。相変わらずね」と振り返った。

2人は吉祥寺からほど近い、井の頭公園へ。公園の池ではボートに乗れるが、太田は自身の苦い思い出を口にした。「学生時代の話をしたじゃん。“あそこに彼女がいて、ボート乗って振られたんだ”みたいな話をしていた時に、“お前なんかな、そうやって振られた経験とかないだろ？”と言ったわけだよ。“あるよ”って。マジか…」。木村からまさかの失恋話が出てきたと明かした。

絶大な人気を誇り、“平成を抱いた男”との異名を持つ木村だけに、失恋の経験が信じられない太田。「平静を装いながら、“うそつけ！お前、あるわけないだろ？木村拓哉を振った女がいるわけないだろ？”とか言って」。その上で「“そりゃあ自慢だろうな”って」と女性視点で推測したが、またも木村が意外なことを言ったという。

「“覚えてないんじゃないかな？”って。“いや、覚えてないわけないだろ！”とか言ってるんだけどさ、“だってさ、いい思い出じゃないじゃん”って言うわけね、木村が。“えっ？どういう意味？”って」

木村は太田に、振った女性側のつらさを説いたという。「“だってさ、ごめんなさいって言うことじゃん。そう言ってしまった経験だからね。だから、いい思い出じゃないよ”みたいな。こんなこと言える？振った女にさ。言ってみたいよね」。対照的に太田は、大学時代にひどい失恋経験があったことを明かした。「その時、俺は思い出した。俺は、俺を振った女を、学校中で悪いうわさを巻き散らして、大学に来られなくした男です。最低ですよね」。懺悔をしつつ、「何で振った女に、そんな気遣いできるの？あいつ。だからモテるんだよね」と賛辞を惜しまなかった。