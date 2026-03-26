指原莉乃プロデュースTOPARDS新作♡“カラコン感卒業”のナチュラル瞳へ

ナチュラルに盛れると人気のカラコンブランド「TOPARDS」から、新色4種が登場♡今回の新作は“カラコン感卒業”をテーマに、より自然で美しい瞳を叶えるデザインと快適なつけ心地を両立しています。指原莉乃さんプロデュースならではのこだわりが詰まったラインナップで、毎日のメイクをワンランクアップしてくれる注目アイテムです♪

ナチュラルに盛れる新色4種

Natu Topaz（ナチュトパーズ）

DIA：14.2mm／着色直径：13.2mm

凛とした透明感を叶えるナチュラルフチ感レンズ

Natu Date Topaz（ナチュデートトパーズ）

DIA：14.2mm／着色直径：13.0mm

ふんわり抜け感を演出するナチュラルトーンアップレンズ

Natu Baby Espresso（ナチュベイビーエスプレッソ）

DIA：14.2mm／着色直径：13.2mm

こっそり盛れるナチュラルピュアな仕上がり

Natu Cream Rose（ナチュクリームローズ）

DIA：14.2mm／着色直径：13.2mm

やさしくにじむような華やかさをプラス

どれも“生まれつきキレイな瞳”のような自然な仕上がりで、日常使いしやすいデザインが魅力です♡

快適さも叶える高機能レンズ

シリコーンハイドロゲル素材を採用し、酸素透過率は従来品の約13倍*²。長時間の装用でも瞳への負担を感じにくい設計です。

さらに、ヒアルロン酸の約2倍の保水力を持つMPCポリマーを配合し、うるおいをしっかりキープ。乾きにくく快適なつけ心地を実現しています。

*²：TOPARDS従来品との比較

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SNSキャンペーンも開催中

発売を記念して、TOPARDS公式Xにてキャンペーンを実施。新色4箱セットが抽選で30名に当たるチャンスです。

■実施期間：2026年3月26日（木）～4月1日（水）23:59

■応募方法：①公式Xをフォロー②対象投稿をリポスト③その場で結果確認

毎日使いたくなる自然な美瞳♡

2026年3月26日（木）に発売されたTOPARDSの新色は、ナチュラルさと快適さを両立した今注目のカラコン♡指原莉乃さんのこだわりが詰まったデザインで、さりげなく印象アップが叶います。毎日のメイクに取り入れて、“カラコン感のない美しい瞳”を楽しんでみてはいかがでしょうか♪