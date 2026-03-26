MOTONチェリーパイの香りが限定登場♡ヘア＆ボディミストとオイルで甘く香る

甘酸っぱい香りに包まれる、ときめきの新作が登場♡ライフスタイルブランドMOTONから、チェリーパイの香りを纏った限定アイテムがラインアップ。SNSでも話題のヘア＆ボディミストと、ツヤ髪へ導くシルクヘアオイルの2種類が展開され、日常にさりげない幸せをプラスしてくれます。フルーティーで温もりのある香りは、毎日のケアタイムを特別なひとときへと変えてくれそうです♪

甘く包み込むチェリーパイの香り

今回登場するのは、みずみずしいチェリーを中心に、ピーチやアップルが重なるフレッシュなトップノートから始まり、華やかなフローラルへと移ろう香り。

ラストはムスクやバニラがやさしく広がり、まるで焼きたてのパイのような温かみを感じさせます。

甘すぎず奥行きのある香り立ちは、日常使いにもぴったり。ひと吹きするだけで、心までふわっと満たされるような幸福感を演出してくれます。

話題のドライシャンプーに新展開♡プリュスオーの人気香りで美髪ケア

2アイテムで楽しむ香りとケア

「ヘア&ボディミスト CHERRY PIE」は80mL・2,200円（税込）。香水のように上品で長時間香りが続き、髪にも体にも使えるのが魅力。

さらに限定のチェリーめじるしチャーム付きで、持ち歩くたびに気分が上がる特別感も♡

「シルクヘアオイル CHERRY PIE」は100mL・1,760円（税込）。軽やかな使い心地でベタつかず、髪にうるおいとツヤをプラス。

GLOWタイプとして展開され、ダメージをケアしながら指通りなめらかな仕上がりへ導きます。

先行発売＆購入情報をチェック

本アイテムは数量限定で、2026年4月6日（月）よりロフト、プラザ、@cosme（TOKYO/OSAKA/NAGOYA）にて先行発売を開始。

さらに2026年4月24日（金）からは全国のバラエティショップでも順次展開されます。毎回完売必至の人気シリーズだからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

香りで日常に小さな幸せを♡

チェリーパイの甘酸っぱく温かみのある香りは、日常にそっと寄り添いながら気分を高めてくれる存在。

ヘア＆ボディミストとヘアオイルの2アイテムで、香りとケアを同時に楽しめるのも嬉しいポイントです♡

数量限定だからこそ、この特別な香りに出会えた瞬間を大切に。毎日のルーティンに、ときめきをプラスしてみてはいかがでしょうか♪