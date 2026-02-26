レペットミュール新作♡ナチュラル素材とカラーで楽しむ春夏シューズ

足元から季節を感じたい春夏にぴったりの新作が登場♡レペットから2026年4月1日（水）より、春夏コレクション第4弾となるミュールが発売されます。陽光のような柔らかなカラーとナチュラルな素材感が魅力で、シンプルなコーディネートにも華やぎをプラス。毎日の装いをさりげなくアップデートしてくれる注目アイテムです♪

ラフィア素材の軽やかミュール

今季注目の「Jordana60」は、ラフィア素材ならではのしなやかで温かみのある風合いが特徴。

ナチュラルな質感が春夏らしい軽やかさを演出し、歩くたびにリラックス感のある雰囲気をまとえます。

Jordana 60（Multico Naturel）

価格：75,900円(税込)

Jordana 60（Noir）

価格：75,900円(税込)

マルチカラーはコーデの主役に、ブラックは引き締め役として活躍。スタイリングの幅を広げてくれる2色展開です。

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アイコンシューズの新色も登場

ブランドを象徴する「CendrillonHaute」には、ツートンカラーの新デザインが仲間入り。可憐さの中にフレッシュなコントラストを効かせ、足元に遊び心をプラスします。

Cendrillon Haute（Jaune Ble / Horizon）

価格：67,100円(税込) ※オンラインストア限定

Cendrillon Haute（Icone / Flamme）

価格：67,100円(税込) ※オンラインストア限定

透明感のあるカラーリングが、シンプルな装いにもさりげないアクセントを添えてくれます。

春夏コーデを足元からアップデート♡

レペットのミュールは、ナチュラルな素材感と洗練されたデザインで、春夏の装いをワンランク上へ導いてくれる存在♡軽やかで快適な履き心地と上品な佇まいは、大人の女性にぴったりです。お気に入りの一足を取り入れて、季節の移ろいを足元から楽しんでみてください♪