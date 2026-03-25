HANA“サンカット(R)”新CMに出演！守りたいものは「やっぱりメンバー」

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HANAと日やけ止めブランド“サンカット(R)”がコラボし、「サンカット(R)×HANA 購入キャンペーン」が4月1日より開催される。これに伴い、HANAが出演する新TVCM『強さ※を、まとう。』篇がYouTubeにて先行公開され、4月1日より全国のTVCMにて順次放映が開始となる。

■CM楽曲にはHANA「ALL IN」を使用

HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。

今回、“サンカット(R)”とHANAによる、「強さ※を、まとう。」をコンセプトにしたコラボレーションが実現。日やけ止めを肌に塗る、吹きかけることによって、紫外線と戦う「強さ」を身にまとえるようすべての人を応援する。

新TVCM『強さ※を、まとう。』篇では、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信に溢れた堂々とした表情で、“サンカット(R)”の“絶対やかない”魅力を表現している。CM楽曲には、HANAの1stアルバムに収録された楽曲「ALL IN」を採用。メンバー全員で初めて作詞・作曲に挑戦した本楽曲は、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれており、CMの世界観をさらに盛り上げる。

また、4月1日から5月31日まで、“サンカット(R)”商品を購入しコーセーコスメポート公式LINEから応募すると、抽選で合計500名にサンカット(R)×HANAオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時に開催される。

※紫外線防止効果ブランド内において

■HANA インタビュー

■関連リンク

キャンペーンサイト

https://www.suncut-uv.com/hana/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo

■【画像】HANAコラボキャペーン告知 他