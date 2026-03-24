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チャンネル登録者数48万人を誇る旅行系YouTubeチャンネル「おのだ/Onoda」が、「オーランド→カンクン サウスウエスト航空搭乗記」と題した動画を公開し、海外旅行好きや航空ファンの間で注目を集めている。



今回の舞台は、アメリカ・オーランドから、メキシコ屈指のリゾート地・カンクンへのフライト。おのだ氏があえて選んだのは、これまで「最も苦手」と公言してきた航空会社、サウスウエスト航空だ。かつて同社は「自由席制」という独特な搭乗システムで知られ、利用者の間でも賛否が分かれる存在だったが、今回の搭乗ではその印象を大きく覆す結果となった。



出発地となるのは、フロリダ州の主要空港であるオーランド国際空港。同地はウォルト・ディズニー・ワールドの玄関口としても知られ、日本からはZIPAIRの直行便も就航するなど、近年アクセスが向上している。おのだ氏もディズニー滞在後、さらなる暖かさを求めてカンクンへと向かった。



これまでサウスウエスト航空を敬遠してきた最大の理由が、先着順で座席が決まる「自由席制」だった。過去には搭乗順が遅れたことで座席探しに苦労し、満席に近い機内で気まずい思いをした経験があるという。しかし今回、同社がこの制度を廃止し、事前座席指定に移行したとの情報を受け、あえて搭乗を決断した。



出発当日はチェックイン時にトラブルも発生。購入後に確認メールが届かずログインもできない状況に陥ったが、予約時のスクリーンショットを頼りに空港のキオスクで無事発券に成功した。発券された搭乗券には「17F」と記載されており、最安運賃ながら窓側席が割り当てられるという“うれしい誤算”もあった。



機材はボーイング737。機内はやや年季を感じるものの清潔に保たれており、LCCとしては足元スペースにも余裕がある。さらにソフトドリンクの無料提供や機内Wi-Fiの利用が可能など、価格帯を考えれば充実したサービス内容となっていた。



一方で、かつての強みであった「預け荷物2個無料」というルールには変更があり、最安運賃では受託手荷物が有料に。ただし機内持ち込みには比較的寛容で、短期旅行であれば十分対応可能な印象だ。



フライト時間は約2時間と短く、移動は非常にスムーズ。機窓からはカリブ海のエメラルドグリーンの海が広がり、リゾート地への到着を実感させる光景が広がる。



到着したカンクン国際空港は、北米や欧州各地からの観光客でにぎわい、世界有数のリゾート地としての存在感を放っていた。入国審査もスムーズで、日本のパスポートであれば特段の問題なく入国できたという。



今回の搭乗を通じて、おのだ氏のサウスウエスト航空に対する評価は大きく変化した。最大のネックだった自由席制の廃止により、従来のストレスが解消され、LCCの手軽さとフルサービスに近い利便性を兼ね備えた航空会社へと進化していたという。



アメリカ国内や中南米への移動手段として、これまでのイメージを覆す存在となりつつあるサウスウエスト航空。今回の動画は、その“変化”を実体験として伝える内容となっている。