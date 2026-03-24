「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、プレス工業<7246.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２４日の東京市場で、プレス工は全体相場の地合い改善を受けて３営業日ぶりに反発。２月２７日に昨年来高値１００６円をつけたあとは調整色を強めていたが、７５日移動平均線を下回る水準では値ごろ感が意識されるようで、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、株価が２月下旬にかけて上昇したきっかけは、同月１０日に２６年３月期通期の連結業績予想を上方修正したこと。為替レートが円安方向で推移したことなど直近の事業環境を反映した結果、売上高の見通しは従来の１８５０億円から２０００億円（前期比５．３％増）に、営業利益の見通しは１１１億円から１２０億円（同２４．４％増）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS